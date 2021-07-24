Apple выпустит монитор с отдельным производительным процессором

Нью-Йорк, 24 июля. СМИ узнали о готовящемся обновлении монитора Apple Pro Display XDR. В разработке под кодовым названием J327 будет использоваться чипсет A13 и нейронный сопроцессор Neural Engine.

Если судить по немногочисленным сведениям, доступным в Сети, чип А13 Bionic, который ранее устанавливался в смартфон iPhone 11, станет основным преимуществом новинке. Вычислительная мощность устройства должна разгружать графическую подсистему компьютера и его процессор. Вместе с этим монитор получит второй чип — Neural Engine — он ускоряет работу с задачами машинного обучения, пишет портал 3DNews.

Компания Apple обычно не сообщает публично о планах, поддерживая живой интерес к своей продукции не только у рядовых пользователей, но и у инвесторов. Две недели назад ее акции обновили очередной исторический максимум.