Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 17:21
17:20
Экономика
Toyota запретила перепродавать новый Land Cruiser из-за возможных махинаций
17:20
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом на Кубани
17:13
Политика
Путин провел телефонные переговоры с президентом Казахстана
17:13
Происшествия
Следователи намерены ходатайствовать об аресте стрелка из Ленобласти
17:11
Весь мир
Высокий представитель ООН внес антисербскую поправку в Уголовный кодекс Боснии и Герцеговины
17:11
Происшествия
Стрелявший по спецназу в Ленобласти мужчина был фигурантом уголовного дела
17:11
Общество
Погода в Сочи после сильных ливней улучшилась
17:10
Общество
Олег Газманов отметил 70-летие на королевском курорте Раушен под Калининградом
17:10
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с грузовиком под Воронежем
17:08
Общество
Реставрация более 30 объектов культурного наследия продолжается в Петербурге
Все новости

Apple выпустит монитор с отдельным производительным процессором
Общество
Apple выпустит монитор с отдельным производительным процессором
Prt Scr youtube.com  /  ConceptsiPhone

Нью-Йорк, 24 июля. СМИ узнали о готовящемся обновлении монитора Apple Pro Display XDR. В разработке под кодовым названием J327 будет использоваться чипсет A13 и нейронный сопроцессор Neural Engine.

Если судить по немногочисленным сведениям, доступным в Сети, чип А13 Bionic, который ранее устанавливался в смартфон iPhone 11, станет основным преимуществом новинке. Вычислительная мощность устройства должна разгружать графическую подсистему компьютера и его процессор. Вместе с этим монитор получит второй чип — Neural Engine — он ускоряет работу с задачами машинного обучения, пишет портал 3DNews.

Компания Apple обычно не сообщает публично о планах, поддерживая живой интерес к своей продукции не только у рядовых пользователей, но и у инвесторов. Две недели назад ее акции обновили очередной исторический максимум.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Apple выпустит монитор с отдельным производительным процессором
apple монитор техника компьютер
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru