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Свидетельница расстрела полицейского в Ставрополе рассказала подробности трагедии
Происшествия
Свидетельница расстрела полицейского в Ставрополе рассказала подробности трагедии
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Ставрополь, 24 июля. Жительница Ставрополя, ставшая очевидицей расстрела заместителя начальника уголовного розыска, сказала, что мужчина потерял много крови.

Очевидица убийства заместителя начальника уголовного розыска одного из отделов полиции Ставрополя оказывала ему первую помощь до приезда бригады медиков. Полицейский получил огнестрельные ранения в область бедра и туловища, а стрелявшие скрылись с места происшествия.

По словам свидетельницы, мужчина буквально истекал кровью. Позже полицейский скончался в реанимации. В настоящее время устанавливаются лица, причастные к преступлению.

Боевики застрелили генерала нигерийской армии, когда он ехал на личной машине по главной дороге из столицы страны.

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