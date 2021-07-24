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ВСУ перебрасывают РСЗО и БТР в населенные пункты Донбасса
Армия
ВСУ перебрасывают РСЗО и БТР в населенные пункты Донбасса
Федеральное агентство новостей

Донецк, 24 июля. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) грубо нарушают положения Минских соглашений, располагая тяжелую боевую технику в населенных пунктах Донбасса.

Согласно сообщению разведки Народной милиции ДНР, вблизи линии разграничения враждующих сторон в Донбассе обнаружены две установки РСЗО «Смерч» ВСУ, которые замаскированы в ангарах на окраине н.п. Кондратовка. Разведчики ДНР также сообщили о БТР-70 во дворе жилого дома в поселке Красногоровка, на территории под контролем ВСУ.

Согласно Минским соглашениям, бронетранспортеры не должны находиться в жилых районах Донбасса, РСЗО надлежит отвести от линии разграничения в тыл на глубину в несколько десятков километров.

Ранее в пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщили о создании помех со стороны ВСУ работе беспилотников Мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе.

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ЛНР днр всу донбасс
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