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Бородина призвала поклонников верить в любовь после расставания с мужем
Шоу-бизнес
Бородина призвала поклонников верить в любовь после расставания с мужем
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 24 июля. Ведущая «Дома-2» и блогер Ксения Бородина поделилась мыслями о настоящей любви на фоне развода с мужем — бизнесменом Курбаном Омаровым.

Знаменитость заговорила о вере в любовь на своей странице в Instagram. По словам Бородиной, ей написал друг, который спросил, откуда она берет столько энергии. Телеведущая отметила, что всегда была жизнерадостной и наполненной эмоциями.

Продолжая рассуждения, блогер добавила, что менять себя ради кого-то — это большая ошибка. Она призвала поклонников помнить об этом и всегда верить в хорошее.

«Верьте в любовь... Верьте в своего человека...» — написала расставшаяся с мужем ведущая.

Как подчеркнула Бородина, когда женщина становится старше и регулярно спотыкается, она перестает верить в чистоту чувств. Знаменитость призналась, что и сама была такой, однако это ошибка. По мнению ведущей «Дома-2», даже самая сильная женщина рано или поздно встретит мужчину, с которым сможет побыть слабой, но для этого непременно нужно быть наполненной энергией.

«Я искренне верю, что все будет хорошо и даже лучше…» — подытожила Бородина.

Телеведущая не раскрывает причину развода с Курбаном Омаровым. После расставания с мужем блогер наслаждается свободой. Бородина отмечала, что пока не собирается строить новую семью и хочет пожить для себя.

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дом-2 бородина омаров
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