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Белый дом не считает китайские санкции инструментом давления на США

  /   Обновлено: 24 июля 2021 16:37
Политика
Белый дом не считает китайские санкции инструментом давления на США
pixabay.com  /  12019

Вашингтон, 24 июля. Соединенные Штаты не считают, что введенные Китаем санкции станут инструментом давления на Вашингтон во время предстоящих переговоров, заявили в Белом доме.

В американской администрации добавили, что первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман во время визита в Пекин намерена выразить представителям КНР обеспокоенность в связи с недавними действиями Китая.

Как стало известно ранее, Уэнди Шерман возглавит американскую делегацию на встрече с российскими представителями в Женеве. Переговоры в Швейцарии будут посвящены стратегической стабильности.

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