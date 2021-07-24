Белый дом не считает китайские санкции инструментом давления на США

Вашингтон, 24 июля. Соединенные Штаты не считают, что введенные Китаем санкции станут инструментом давления на Вашингтон во время предстоящих переговоров, заявили в Белом доме.

В американской администрации добавили, что первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман во время визита в Пекин намерена выразить представителям КНР обеспокоенность в связи с недавними действиями Китая.

Как стало известно ранее, Уэнди Шерман возглавит американскую делегацию на встрече с российскими представителями в Женеве. Переговоры в Швейцарии будут посвящены стратегической стабильности.