Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 17:20
17:13
Политика
Путин провел телефонные переговоры с президентом Казахстана
17:13
Происшествия
Следователи намерены ходатайствовать об аресте стрелка из Ленобласти
17:11
Весь мир
Высокий представитель ООН внес антисербскую поправку в Уголовный кодекс Боснии и Герцеговины
17:11
Происшествия
Стрелявший по спецназу в Ленобласти мужчина был фигурантом уголовного дела
17:11
Общество
Погода в Сочи после сильных ливней улучшилась
17:10
Общество
Олег Газманов отметил 70-летие на королевском курорте Раушен под Калининградом
17:10
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с грузовиком под Воронежем
17:08
Общество
Реставрация более 30 объектов культурного наследия продолжается в Петербурге
17:07
Шоу-бизнес
Звезда «Чик» Варвара Шмыкова похвасталась сумкой за 290 тысяч рублей
17:04
Политика
Глава МИД России рассказал правду о создании неканонической церкви на Украине
Все новости

Врач-диетолог назвал две тактики борьбы с жиром на животе

  /   Обновлено: 24 июля 2021 16:37
Общество
Врач-диетолог назвал две тактики борьбы с жиром на животе
pixabay.com  /  jarmoluk

Москва, 24 июля. Некоторые худеющие мужчины и женщины сталкиваются с проблемой нисходящего с живота жира. Что делать в такой ситуации, рассказал врач-диетолог Алексей Ковальков.

Наличие висцерального жира на животе увеличивает риск развития заболеваний сердца и сосудов, диабета и других опасных недугов. Узнать, есть ли он у конкретного человека, просто. Если живот мягкий и собирается в комок, значит, что в тканях присутствуют жировые клетки, которые при похудении не исчезают.

«Тут две тактики. Первая — это хирургическое лечение, вторая — это мезотерапия, когда вводят фосфатидилхолин и другие коктейли, которые растворяют мембрану этих жировых клеток. На мезотерапии уйдет все за две недели», — разъяснил доктор медицинских наук в своем YouTube-канале.

Вопросами правильного питания следует озаботиться не только тем, кто мечтает прийти в форму, но и тем, кто недавно перенес какое-либо инфекционное заболевание, в том числе COVID-19. При восстановлении после коронавируса желательно исключить из рациона кондитерские изделия, копчености.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Врач-диетолог назвал две тактики борьбы с жиром на животе
жир фигура ковальков живот
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru