Врач-диетолог назвал две тактики борьбы с жиром на животе

Москва, 24 июля. Некоторые худеющие мужчины и женщины сталкиваются с проблемой нисходящего с живота жира. Что делать в такой ситуации, рассказал врач-диетолог Алексей Ковальков.

Наличие висцерального жира на животе увеличивает риск развития заболеваний сердца и сосудов, диабета и других опасных недугов. Узнать, есть ли он у конкретного человека, просто. Если живот мягкий и собирается в комок, значит, что в тканях присутствуют жировые клетки, которые при похудении не исчезают.

«Тут две тактики. Первая — это хирургическое лечение, вторая — это мезотерапия, когда вводят фосфатидилхолин и другие коктейли, которые растворяют мембрану этих жировых клеток. На мезотерапии уйдет все за две недели», — разъяснил доктор медицинских наук в своем YouTube-канале.

Вопросами правильного питания следует озаботиться не только тем, кто мечтает прийти в форму, но и тем, кто недавно перенес какое-либо инфекционное заболевание, в том числе COVID-19. При восстановлении после коронавируса желательно исключить из рациона кондитерские изделия, копчености.