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В Московском авиационном институте рассказали о помощи роботов для профориентации
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В Московском авиационном институте рассказали о помощи роботов для профориентации
Общество
В Московском авиационном институте рассказали о помощи роботов для профориентации
mai.ru  /  МАИ

Интерактивные роботы могут стать отличным инструментом для популяризации науки среди подрастающего поколения. Об этом ФАН рассказала специалист по связям с общественностью Московского авиационного института (МАИ) Дарья Ляликова.

Российский вуз представил на МАКС-2021 интерактивного робота, который может запоминать людей, танцевать, петь и рассказывать анекдоты. Он создан выпускниками МАИ — сотрудниками компании Promorobot.

По словам Дарьи Ляликовой, подобные отечественные разработки, помимо своей основной функции — работы на выставках и различных мероприятиях, могут способствовать популяризации робототехники среди юного поколения.

«Тяжело заинтересовать ребенка промышленным роботом, ведь для него это устройство ничего не значит, оно совсем не интерактивно, — отметила собеседница ФАН. — Но когда дети видят машину, с которой можно взаимодействовать, начинают понимать, как она работает, тогда можно привлекать их непосредственно к промышленной роботизации».

Представитель вуза подчеркнула, что в детском технопарке МАИ «Траектория взлета» юные инженеры-робототехники как раз занимаются промышленными проектами.

«Например, на МАКС-2021 мы представили роботизированную руку, — рассказала Дарья Ляликова. — Программу полностью написали дети. Возраст наших разработчиков — от 6 до 18 лет. Робот запрограммирован так, чтобы выдавать человеку значок, у него есть специальные датчики, чтобы поднимать его и передавать».

Ранее космонавт Александр Скворцов назвал условие для успеха национальной орбитальной станции.

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маи робототехника макс-2021
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