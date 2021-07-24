Максим Шугалей объяснил значимость для России нынешних событий в Афганистане

О том, какое значение для России имеет вывод американских войск из Афганистана и укрепление в этой стране боевиков «Талибана»1 (террористическая организация, запрещена в РФ), рассказали глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и глава просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Почему США сдают партнеров в Афганистане».

Так, Максим Шугалей назвал вывод американского военного контингента популистским шагом со стороны президента США Джо Байдена.

«Талибы знали об этом заранее и успели подготовиться, что говорит о сделке между ними [американцами и боевиками], поэтому они сейчас ведут себя уверенно и захватывают регионы. Вывод войск из страны говорит о том, что Байден переключится на другие угрозы, одна из которых — Россия. Если «Талибан» захватит страну, это станет большой проблемой, в том числе для России, так как она будет втянута в очередной региональный конфликт», — сказал гость.

Он также высказался по поводу недавнего ракетного удара американцев по группировкам талибов. По его словам, нельзя говорить, что это помощь официальному Кабулу, так как это единичная акция и большого урона «Талибану» она не нанесла. Он также обратил внимание на то, что атака была произведена не с баз внутри страны, а извне. Удары были нанесены по технике, захваченной талибами в ходе наступления, а эта техника в основном американская и припасы американские.

«Эта техника может быть использована в том числе и для продажи другим радикальным группировкам, что нанесет имиджевые уроны. К тому же это важный сигнал «Талибану»: «Мы ушли, но все равно контролируем ситуацию и можем достать вас извне. Если ваша политика будет резко противоречить нашим интересам, мы можем все равно влиять на ситуацию», — пояснил глава ФЗНЦ.

Федеральное агентство новостей /

В свою очередь, Герман Владимиров отметил, что, по его мнению, вскормленные Америкой украинские националисты вряд ли со временем станут угрозой для самого Запада, как, к примеру, «Талибан». Более того, на Украине становится все меньше желающих быть пешками в политических играх США.

«Ничего не меняется в лучшую сторону, все меняется только в худшую сторону, и те люди, которые проживают на этих территориях, все это видят, потому что у националистов есть родственники, друзья, соседи. Я бы не стал сравнивать эти две прослойки [талибы и украинские радикалы], но что одни негодяи, что другие негодяи», — заметил собеседник.

По мнению гостя, Киев напрасно пытается навязать Вашингтону свой сценарий действий относительно «Северного потока — 2».

«Никто с Украиной не будет считаться. Пока идет время, индустриальное государство потихоньку превращают в аграрное. Их слово по большому счету никто не слушает и не слышит. Им ничего не остается делать, кроме как возмущаться на своих площадках. Но это тоже совершенно ничего не значит. Я думаю, будет именно так, как договариваются между собой сверхдержавы», — заявил глава просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» .

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Говоря о том, что ждет Афганистан после ухода американцев, Максим Шугалей сказал, что победа одной из борющихся в стране сторон приведет к тому, что противостояния будут происходить и в дальнейшем.

«Если говорить о позитивном исходе ситуации, он возможен лишь в случае, если на данном этапе две стороны смогут договориться и создать новое правительство, в которое будут включены и силы «Талибана», и силы официального Кабула. Не будет большого террора, будет как сейчас в Ливии. Будут большие противоречия, будет все очень тяжело, но ситуация будет развиваться более-менее мирно», — рассказал эксперт.

Кроме того, он добавил, что Россия должна участвовать в мирном гуманитарном процессе. Наша страна заинтересована в том, чтобы был афганский диалог, чтобы состоялось создание правительства. Если «Талибан» захватит всю страну, это приведет к резкому обострению ситуации на границах. К тому же уход США из Пакистана создает опасность, что террористы могут впоследствии обзавестись ядерным оружием.

В завершение Максим Шугалей отметил, что несмотря на то, что религиозные фанатики из «Талибана» декларируют, что наркотики и алкоголь запрещены исламом, они активно торгуют ими. Это будет продолжаться, поскольку позволяет зарабатывать деньги на ведение войн.

Ранее политический консультант Анатолий Вассерман в беседе с ФАН прокомментировал вывод войск США из Афганистана. По его словам, Вашингтон уже достиг своей истинной цели, повергнув этот регион в полную нестабильность.

1 Организация запрещена на территории РФ.