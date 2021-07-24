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Предполагаемый убийца полицейского в Ставрополе был осужден за незаконную рубку леса

  /   Обновлено: 24 июля 2021 16:32
Происшествия
Предполагаемый убийца полицейского в Ставрополе был осужден за незаконную рубку леса
pixabay.com  /  radex118

Ставрополь, 24 июля. Убийца полицейского в Ставрополе был ранее судим за незаконную вырубку леса.

Как стало известно ФАН, подозреваемый в убийстве начальника уголовного розыска МВД России в Ставрополе имеет судимость. Суд признал его виновным в незаконной вырубке леса и назначил наказание в виде лишения свободы на три года.

Также он был оштрафован на более чем 2 млн рублей. Разыскиваемый проживал с семьей в Тверской области. У него было зарегистрировано ИП, сейчас оно ликвидировано.

Киллер расстрелял в упор сотрудника правоохранительных органов, когда тот сидел в своей машине. От полученных травм потерпевший скончался. Предполагаемым убийцей стал 44-летний выходец из Чеченской Республики. Его разыскивает полиция.

Появилась ориентировка на возможного убийцу замначальника отдела угрозыска в Ставрополе.

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суд убийство ставрополь
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