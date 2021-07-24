Эфиопские ополченцы похитили троих суданских детей на приграничных территориях

Гедареф, 24 июля. Амхарские военные похитили трех суданских мальчиков с целью получения выкупа. Инцидент произошел на подконтрольных Хартуму территориях к юго-западу от деревни Галлабат, сообщает издание Sudan Tribune.

Ополченцы украли детей из племен феллата в возрасте от 10 до 15 лет, когда те пасли коров недалеко от эфиопской границы. Злоумышленники увезли мальчиков в неизвестном направлении. Затем они пытались связаться с их семьями, чтобы потребовать деньги в обмен на освобождение детей.

После получения известия о происшествии силы суданской армии прочесали местность. Жертв и их похитителей обнаружили в районе Саласа Гатати.

В ходе операции по преследованию преступников исчез командующий военным районом Галлабат капитан Баха ад-Дин Юсуф. Предположительно, офицера похитили эфиопы. Реакцией на это стало закрытие суданскими властями пограничного перехода.

Федеральное агентство новостей /

Аддис-Абеба в субботу утром стянул к границе военную технику. В районе развернуты силы безопасности.

Ранее начальник генерального штаба генерал-полковник Мухаммад Осман аль-Хусейн объявил, что ВС Судана останутся в районе Аль-Фашага. Военные продолжат обеспечивать безопасность приграничных территорий и защиту граждан.