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Медики госпитализировали упавшего с крыши подростка в Тверской области
Происшествия
Медики госпитализировали упавшего с крыши подростка в Тверской области
pixabay.com  /  MichaelGaida

Тверь, 24 июля. Молодой человек из города Белый получил тяжелые травмы во время демонтажа крыши заброшенного ангара.

Подросток из города Белый Тверской области разбирал крышу заброшенного ангара, но в какой-то момент не удержался и упал с высоты трехэтажного дома. Молодой человек получил тяжелые телесные повреждения, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тверской области. Подросток работал по устной договоренности.

Прибывшие на место медики оказали первую помощь пострадавшему, который позже был доставлен вертолетом МЧС в Детскую областную клиническую больницу в Твери.

В настоящее время организована проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее правоохранители задержали 16-летнего подростка, который напал с ножом на 19-летнего юношу в Московском районе.

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