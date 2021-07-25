Политолог оценила заявление ФРГ о разрушенной Россией мечте Европы

Несмотря на то что Москва не исключает ситуацию полного разрыва отношений с Евросоюзом на фоне санкционного давления, Россия всегда готова к переговорам и заинтересована в стабильных отношениях с ЕС. Таким мнением с ФАН поделилась доцент кафедры международных отношений СЗИУ РАНХиГС, кандидат политических наук Нина Шевчук. Политолог прокомментировала заявление о «разрушенной Россией мечте Европы».

Напомним, глава венского представительства Фонда Фридриха Эберта Райнхард Крумм опубликовал статью для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung. По его словам, Европа мечтала, что Россия совершит «разворот на Запад», столкнувшись с непреодолимыми трудностями.

Автор отметил, что наша страна и не подумала «идти на Запад», поэтому планы Европы не были реализованы. Внутреннее развитие России и развитие ее внешней политики изумило и Восток, и Запад, подчеркивает Крумм.

«Отношения Брюсселя и Москвы сейчас находятся на пике токсичности, это правда. Отрезвляющим сигналом для ЕС можно считать еще февральское заявление о том, что Москва не исключает ситуацию полного разрыва отношений с ЕС как с организацией в контексте санкционного давления. Это говорит о намерении довольно жестко отстаивать идею равноправного международного диалога и не подчиняться чужим интересам», — рассказала Нина Шевчук.

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Вне всяких сомнений, Россия может и будет вступать в переговоры с ЕС о целевом сотрудничестве в сферах, которые отвечают российским интересам, подчеркнула политолог. Москва заинтересована в стабильных, добрососедских отношениях на Европейском континенте, она не раз официально заявляла об этом, но это не значит, что эти отношения должны ущемлять в чем-либо нашу страну, считает Шевчук.

«На мой взгляд, это цивилизованный путь, потому что переговоры направлены на то, чтобы партнеры слушали и слышали друг друга. Переговоры не ведутся в условиях выкрученных рук, когда кто-то действует за спиной, такое международное взаимодействие нам тоже известно, но переговорами это назвать сложно. Тем не менее, как мы видим, по целому ряду вопросов активное взаимодействие ведется не только с отдельными странами, но и с официальным Брюсселем. Примером может служить недавнее заявление о взаимном признании вакцин Россией и Евросоюзом, Россия к таким переговорам готова», — поделилась мнением собеседница агентства.

19 июля председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп заявил, что Евросоюзу и России необходимо признать сертификаты друг друга о вакцинации. Он подчеркнул, что методы борьбы с коронавирусом должны быть более глобальными — из-за этого важно взаимное признание эффективности вакцин.