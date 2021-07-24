Названы некогда популярные страны ЕС, более не интересные россиянам

Москва, 24 июля. Ряд некогда популярных зарубежных направлений больше не пользуется популярностью у туристов из России.

Возобновление перелетов между государствами, в первую очередь, является техническим моментом. Для этого перевозчики должны согласовать расписание рейсов с профильными ведомствами, а также получить необходимые разрешения и документы, пишет CountryScanner.

Россия разрешила перелеты на территории Франции и Чехии с 24 июля. При этом для того, чтобы авиакомпаниям было выгодно туда летать, важно соблюдение условий приема иностранцев. Однако в Европе с этим есть проблемы, в частности, в сфере приема граждан России. Учитывая указанные особенности, непонятно кто именно воспользуется возможностью таких перелетов, ведь на данный момент на территорию ЕС летают только определенные категории россиян.

Начиная с 9 августа Российская Федерация возобновляет авиасообщение еще с тремя странами. В их числе Бахрейн, Доминикана и Молдавия, сообщили в оперативном штабе.