Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 17:20
17:20
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом на Кубани
17:13
Политика
Путин провел телефонные переговоры с президентом Казахстана
17:13
Происшествия
Следователи намерены ходатайствовать об аресте стрелка из Ленобласти
17:11
Весь мир
Высокий представитель ООН внес антисербскую поправку в Уголовный кодекс Боснии и Герцеговины
17:11
Происшествия
Стрелявший по спецназу в Ленобласти мужчина был фигурантом уголовного дела
17:11
Общество
Погода в Сочи после сильных ливней улучшилась
17:10
Общество
Олег Газманов отметил 70-летие на королевском курорте Раушен под Калининградом
17:10
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с грузовиком под Воронежем
17:08
Общество
Реставрация более 30 объектов культурного наследия продолжается в Петербурге
17:07
Шоу-бизнес
Звезда «Чик» Варвара Шмыкова похвасталась сумкой за 290 тысяч рублей
Все новости

Названы некогда популярные страны ЕС, более не интересные россиянам

  /   Обновлено: 24 июля 2021 16:19
Общество
Названы некогда популярные страны ЕС, более не интересные россиянам
pixabay.com

Москва, 24 июля. Ряд некогда популярных зарубежных направлений больше не пользуется популярностью у туристов из России.

Возобновление перелетов между государствами, в первую очередь, является техническим моментом. Для этого перевозчики должны согласовать расписание рейсов с профильными ведомствами, а также получить необходимые разрешения и документы, пишет CountryScanner.

Россия разрешила перелеты на территории Франции и Чехии с 24 июля. При этом для того, чтобы авиакомпаниям было выгодно туда летать, важно соблюдение условий приема иностранцев. Однако в Европе с этим есть проблемы, в частности, в сфере приема граждан России. Учитывая указанные особенности, непонятно кто именно воспользуется возможностью таких перелетов, ведь на данный момент на территорию ЕС летают только определенные категории россиян.

Начиная с 9 августа Российская Федерация возобновляет авиасообщение еще с тремя странами. В их числе Бахрейн, Доминикана и Молдавия, сообщили в оперативном штабе.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Названы некогда популярные страны ЕС, более не интересные россиянам
россия рейсы перелеты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru