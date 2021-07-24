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Три жителя Самары получили травмы в лобовом ДТП с легковушками
Происшествия
Три жителя Самары получили травмы в лобовом ДТП с легковушками
ФБА «Экономика сегодня»  /  Peter Price

Самара, 24 июля. Дорожный инцидент произошел на перекрестке проспекта Юных Пионеров и улицы Металлистов. ВАЗ-21099 перевернулся после столкновения с «Ладой Грантой».

По данным ГУ МВД России по Самарской области, в ДТП травмы получили три человека, среди которых один несовершеннолетний.

На месте инцидента работали сотрудники ГИБДД, пожарные и врачи скорой помощи. Пострадавшим оказали помощь, возгорания автомобилей не произошло. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.

Ранее Chevrolet Niva перевернулась на трассе в Барун-Хемчикском районе Тувы. Водитель и четверо пассажиров погибли, сообщал сайт 360tv.ru.

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