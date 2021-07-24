Wildberries продолжает работу на Украине вопреки запрету Зеленского

Киев, 24 июля. Российский интернет-ретейлер Wildberries не остановил работу на территории Украины, несмотря на введенные против компании санкции.

Организация продолжает осуществлять на Украине онлайн-торговлю. На это указывают результаты работы интернет-сегмента Wildberries в субботу. При попытке ТАСС взять комментарий представители местного отделения компании переадресовывали журналиста в головной офис.

Ранее распоряжение о включении российского ретейлера в черный список Украины подписал президент страны Владимир Зеленский. Документ подготовил Совет национальной безопасности и обороны.