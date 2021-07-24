Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 17:19
17:13
Политика
Путин провел телефонные переговоры с президентом Казахстана
17:13
Происшествия
Следователи намерены ходатайствовать об аресте стрелка из Ленобласти
17:11
Весь мир
Высокий представитель ООН внес антисербскую поправку в Уголовный кодекс Боснии и Герцеговины
17:11
Происшествия
Стрелявший по спецназу в Ленобласти мужчина был фигурантом уголовного дела
17:11
Общество
Погода в Сочи после сильных ливней улучшилась
17:10
Общество
Олег Газманов отметил 70-летие на королевском курорте Раушен под Калининградом
17:10
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с грузовиком под Воронежем
17:08
Общество
Реставрация более 30 объектов культурного наследия продолжается в Петербурге
17:07
Шоу-бизнес
Звезда «Чик» Варвара Шмыкова похвасталась сумкой за 290 тысяч рублей
17:04
Политика
Глава МИД России рассказал правду о создании неканонической церкви на Украине
Все новости

Wildberries продолжает работу на Украине вопреки запрету Зеленского

  /   Обновлено: 24 июля 2021 16:35
Политика
Wildberries продолжает работу на Украине вопреки запрету Зеленского
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 24 июля. Российский интернет-ретейлер Wildberries не остановил работу на территории Украины, несмотря на введенные против компании санкции.

Организация продолжает осуществлять на Украине онлайн-торговлю. На это указывают результаты работы интернет-сегмента Wildberries в субботу. При попытке ТАСС взять комментарий представители местного отделения компании переадресовывали журналиста в головной офис.

Ранее распоряжение о включении российского ретейлера в черный список Украины подписал президент страны Владимир Зеленский. Документ подготовил Совет национальной безопасности и обороны.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Wildberries продолжает работу на Украине вопреки запрету Зеленского
санкции украина россия зеленский
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru