Перечислены главные мужчины в жизни певицы МакSим

Москва, 24 июля. Певица МакSим (Марина Максимова), которая уже больше месяца находится в коме, успела побывать в отношениях с абсолютно разными избранниками, например, с рокером и с бизнесменом.

Одним из главных мужчин в жизни исполнительницы хита «Знаешь ли ты» стал ее первый супруг — звукорежиссер Алексей Луговцов. В марте 2009 года МакSим родила от него дочь Александру, но через два года после появления ребенка на свет артистка развелась с мужем.

Певица рассказывала в программе «Судьба человека», что Луговцов ревновал ее к работе, поскольку через несколько месяцев после рождения дочери она занялась карьерой, а звукорежиссер сидел с ребенком. Кроме того, экс-супруг Максимовой начал вести себя странно, устраивал дома погромы и подозревал, что за ним следят.

После развода МакSим познакомилась с солистом петербургской рок-группы Animal Jazz Александром Красовицким. Их роман продлился два года. Музыкант говорил в одном из интервью, что у него с певицей случались разногласия, поскольку они оба обладают сильными характерами. Красовицкий очень тяжело переживал расставание с возлюбленной.

В 2014 году Максимова ушла от солиста рок-группы к богатому бизнесмену Антону Петрову. Именно от него исполнительница родила вторую дочь. Когда артистка ждала ребенка, предприниматель влюбился в дочь депутата Госдумы Елизавету Брыксину, на которой впоследствии женился. Однако Петров принимает участие в воспитании дочери от МакSим.

После разрыва с отцом своего второго ребенка певица закрутила новый роман, но имя возлюбленного она держит в секрете. Предполагается, что этот мужчина занимается бизнесом. Как пишет Teleprogramma.pro, этот избранник был рядом со знаменитостью, когда она восстанавливалась после тяжелого ДТП в 2019 году.

МакSим попала в больницу в середине июня с тяжелым воспалением легких, после чего ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Директор певицы Маргарита Соколова недавно сообщила об улучшении состояния звезды.