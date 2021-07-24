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Эксперты представили прогноз изменения курса рубля после повышения ключевой ставки

  /   Обновлено: 24 июля 2021 16:15
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Экономика
Эксперты представили прогноз изменения курса рубля после повышения ключевой ставки
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 24 июля. Последствия самого резкого поднятия ключевой ставки Центробанка РФ с 2014 года оценили специалисты. Их волнует прежде всего курс рубля и темпы инфляции.

Широкий шаг — в один процентный пункт — может свидетельствовать о необходимости прибегать к крайним мерам, цитирует инвестора и финансового эксперта Яна Марчинского РИА Новости.

Второй аспект принятого регулятором решения прояснил Дмитрий Донецкий, аналитик рынка акций из ИФК «Солид». По его словам, высокая ставка позволит банкам привлечь вкладчиков за счет большей доходности. По аналогичной же причине кредиты для бизнеса станут менее выгодными. Из-за этого произойдет общее замедление экономики, так что Россия может потерять до 0,3% роста ВВП. Однако это безальтернативная мера, если ЦБ хочет снизить темпы инфляции.

Что касается рубля, он укрепится незначительно, так как против нацвалюты играют пополнение международных резервов и скупка миллиардов долларов на внутреннем рынке. Виталий Манкевич, президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей, предположил возврат в коридор 71–73 рублей за доллар.

Центральный банк России принял решение о повышении ставки 23 июля. Изменение составило 1 п. п., в результате основной инструмент денежно-кредитной политики вернулся к уровню 2019 года.

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