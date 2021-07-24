«Главком науку понимал»: Петр Петров рассказал о встрече с адмиралом Горшковым

Санкт-Петербург, 24 июля. Капитан первого ранга в отставке, ветеран отряда гидронавтов Петр Петров рассказал о предстоящем параде ко Дню Военно-морского флота России, который состоится в Санкт-Петербурге.

Пресс-клуб «Петербургский уикенд» провел заседание, в рамках которого эксперты обсудили самые значимые события этой недели. На площадке Медиагруппы «Патриот» Петр Петров сообщил, что парад ко Дню ВМФ в этом году будет изумительный.

«Завтра праздник, День ВМФ. Я офицер Советского Союза. Покинул флот в 1990 году. Вы завтра посмотрите парад, изумительный, 70% новейшей техники, четыре тысячи человек. Есть чем гордиться», — отметил военнослужащий.

Ветеран также рассказал о том, как ему довелось встретиться со знаменитым советским военачальником, адмиралом флота СССР Сергеем Горшковым.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Как-то встретился с адмиралом Горшковым. Я встал, иду медленно, только что операцию сделал, палочку отставил в сторону. А адмирал говорит: «Почему он так медленно идет?». А мне говорит: «Товарищ Петров, так и продолжайте, так и надо служить». Главком науку понимал, флот понимал. Завтра будет праздник всего Питера», — заключил Петров.

Как стало известно ранее, президент России Владимир Путин примет главный военно-морской парад ко Дню ВМФ в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.