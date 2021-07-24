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Минобороны РФ доставило 1,5 тонны медоборудования для ковид-госпиталя в Хакасии
Армия
Минобороны РФ доставило 1,5 тонны медоборудования для ковид-госпиталя в Хакасии
Невские Новости  /  Кирилл Контрощиков

Москва, 24 июля. Минобороны РФ доставило более 1,5 тонн медицинского оборудования в военный госпиталь в Хакасии, где осуществляется лечение пациентов с коронавирусной инфекцией.

В госпиталь были доставлены индивидуальные защитные костюмы, медицинские перчатки и средства защиты органов дыхания, а также мобильные аппараты ИВЛ.

«Данные медикаменты обеспечат лечение пациентов при интенсивной работе госпиталя на месяц», — сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве также добавили, что в настоящее время на лечении в мобильном госпитале ЦВО находится более 78 пациентов, имеющих среднюю степень тяжести заболевания.

Напомним, 16 июля глава Республики Хакасия Валентин Коновалов обратился к министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой оказать региону помощь в борьбе с коронавирусом. Министр принял решение направить в республику мобильный госпиталь на 100 койко-мест.

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россия хакасия госпиталь
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