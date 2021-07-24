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Никита Нагорный и Артур Далалоян попали в финал личного многоборья на Играх в Токио

  /   Обновлено: 24 июля 2021 16:27
Спорт
Никита Нагорный и Артур Далалоян попали в финал личного многоборья на Играх в Токио
instagram.com  /  @nikushkarus

Токио, 24 июля. Гимнасты Нагорный и Далалоян вошли в число 24 спортсменов, которые попали в финал многоборья на летних Олимпийских играх.

Участниками финала многоборья могут стать не более двух спортсменов от каждой страны, которые показали лучшие результаты в квалификации. Никита Нагорный стал вторым, набрав 87,897 балла, а Артур Далалоян шестым. Его результат — 85,957 балла.

Еще один россиянин Давид Белявский стал десятым по счету в общей турнирной таблице. Он сумел набрать 85,324 балла. В целом российская сборная стала третьей в квалификации в командном многоборье и вышла в финал, который состоится 26 июля.

В первый день Олимпийских игр в Японии тхэквондист Михаил Артамонов завоевал бронзовую медаль. Его награда стала второй в копилке команды.

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олимпиада нагорный далалоян
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