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Мальчик погиб на крыльце магазина в Нижнем Тагиле
Происшествия
Мальчик погиб на крыльце магазина в Нижнем Тагиле
pixabay.com

Нижний Тагил, 24 июля. Следователи Нижнего Тагила выясняют обстоятельства смерти девятилетнего мальчика. Ребенка убило током на крыльце магазина.

В рамках уголовного дела проводится расследование гибели девятилетнего ребенка. По предварительной информации, мальчик гулял со своей мамой поздно вечером и попросил купить ему бутылку воды. Они вместе зашли в магазин, но ребенку стало жарко, и он вышел ждать родителя на крыльцо. По словам очевидцев, ребенок рукой задел антивандальную решетку внешнего блока кондиционера, после чего получил удар током и упал на землю.

Врачи скорой помощи провели все необходимые реанимационные действия, однако мальчик скончался до приезда в больницу. Прокуратура начала проверку, про результатам которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также о защите прав потребителей. Возбуждено уголовное дело по статье 109 части 1 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Девочку ударило ночью током на железной дороге в Адыгее. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Транспортные полицейские начали проверку.

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