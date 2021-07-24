Эксперт: Если вы не даете ни флага, ни гимна, тогда соревнуйтесь сами с собой

Наша страна могла отказаться от участия в Олимпийских играх в Токио и показать свою особую позицию. Таким мнением в беседе с ФАН поделился главный редактор «Петербургского дневника», генеральный директор ОАО «Петроцентр» Кирилл Смирнов.

На этих Олимпийских играх эксперты возлагают надежды на атлетов. Многие из них уверены, что команда ОКР сумеет закрепиться в тройке лучших команд неофициального общего медального зачета.

По словам Кирилла Смирнова, ни у кого не должно быть никаких ожиданий относительно количества медалей нашей сборной на Играх.

«Это очень непредсказуемое дело, которое зависит от физиологии спортсмена. Наверное, не надо ставить какие-то особые планки перед нашими спортсменами. Надо признать, что летняя Олимпиада — не совсем наша. Мы не будем первыми. Российская сборная, как правило, в зимних видах спорта выступает лучше. На летней Олимпиаде есть много видов спорта, в которых наши атлеты вовсе не представлены», — сказал он.

Global Look Press / Jon Olav Nesvold/Keystone Press Agency

Эксперт назвал ситуацию с отсутствием флага и гимна историей преодоления. Он считает, что отсутствие национальной атрибутики может сыграть на пользу нашей сборной.

«Российский спортсмен будет стремиться показать максимальный результат, чтобы как-то самоутвердиться и показать преимущество нашей страны в конкретном виде», — уверен он.

Смирнов признался, что сомневается в правильности решения нашей команды поехать на эти Олимпийские игры. По его словам, возможно, России не нужно было ехать на Игры без флага, гимна и названия страны. Тем самым Россия могла продемонстрировать свою особую позицию.

«Если вы не даете ни флага, ни гимна, если под микроскопом рассматриваете, в какой форме будут выступать атлеты, тогда соревнуйтесь сами друг с другом», — объяснил журналист.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В качестве замены Олимпийских игр, по словам Смирнова, можно было придумать какое-то альтернативное решение.

«В 1994 году в Санкт-Петербурге проходили Игры доброй воли. Может, стоило сделать что-то подобное, чтобы спортсмены могли выплеснуть свой результат и показать себя. Наверное, с точки зрения каждого отдельного спортсмена решение о том, чтобы они поехали в Токио, правильное. С точки зрения всей страны — здесь есть, о чем подумать», — заключил он.

Олимпиада в Токио была перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Все соревнования в рамках ОИ-2020 пройдут без зрителей. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА российские спортсмены выступят на турнире под флагом ОКР.

Global Look Press / Matteo Ciambelli/ZUMAPRESS.com

Ранее российский тхэквондист Михаил Артамонов стал бронзовым призером летних Олимпийских игр в Японии. Он завоевал медаль в категории до 58 килограммов. В борьбе за награду он победил Лукаса Лаутаро Гусмана из Аргентины. Артамонов принес России вторую медаль ОИ-2020 в Токио. До этого серебро летней Олимпиады в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров завоевала Анастасия Галашина.