Вышел трейлер аниме-сериала «Бегущий по лезвию: Черный лотос»

Москва, 24 июля. Компании Adult Swim и Crunchyroll презентовали трейлер анимационного сериала «Бегущий по лезвию: Черный лотос». Ролик меньше чем за сутки посмотрели 50 тысяч пользователей YouTube.

Действия истории разворачиваются в 2032 году. В центре сюжета оказывается девушка-репликант по имени Эль, которая не помнит своего прошлого. Героине предстоит выяснить, как она получила суперспособности и зачем ее преследуют.

Недавно Netflix анонсировал первый российский сериал под названием «Анна К». Картина основана на романе Льва Толстого «Анна Каренина». Съемки сериала уже начались. Об актерском составе известно частично: главную роль исполнит Светлана Ходченкова. А кто перевоплотится в Алексея Вронского, держится в секрете. Поговаривают, что роль достанется Ивану Янковскому.