Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 17:19
17:13
Политика
Путин провел телефонные переговоры с президентом Казахстана
17:13
Происшествия
Следователи намерены ходатайствовать об аресте стрелка из Ленобласти
17:11
Весь мир
Высокий представитель ООН внес антисербскую поправку в Уголовный кодекс Боснии и Герцеговины
17:11
Происшествия
Стрелявший по спецназу в Ленобласти мужчина был фигурантом уголовного дела
17:11
Общество
Погода в Сочи после сильных ливней улучшилась
17:10
Общество
Олег Газманов отметил 70-летие на королевском курорте Раушен под Калининградом
17:10
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с грузовиком под Воронежем
17:08
Общество
Реставрация более 30 объектов культурного наследия продолжается в Петербурге
17:07
Шоу-бизнес
Звезда «Чик» Варвара Шмыкова похвасталась сумкой за 290 тысяч рублей
17:04
Политика
Глава МИД России рассказал правду о создании неканонической церкви на Украине
Все новости

Полицейский в Колорадо выстрелил в невооруженного пенсионера
Весь мир
Полицейский в Колорадо выстрелил в невооруженного пенсионера
Global Look Press  /  Rolf Vennenbernd / dpa

Денвер, 24 июля. Офицер полиции выстрелил из пистолета-электрошокера в 75-летнего невооруженного мужчину в Айдахо-Спрингс. Об этом сообщила его адвокат Сара Шилке, опубликовавшая видео с камеры сотрудника правоохранительных органов.

75-летний Майкл Кларк находился дома, когда полицейский Николас Хэннинг выстрелил в него. На видео мужчина сразу же упал на спину и ударился головой об пол, после чего офицеры полиции перетащили Кларка, потерявшего сознание, из его квартиры и надели на него наручники.

Шилке опубликовала записи с камер в начале этой недели, так как, по ее словам, этого не хотел делать окружной прокурор. На видео пожилой мужчина открывает дверь, держа в руке что-то вроде дубинки. Полицейские восприняли это как угрозу, однако пенсионер сразу же положил оружие на шкаф и не оказывал сопротивления. Через несколько секунд в него выстрелили.

Адвокат Шилке добавила, что здоровье Кларка ухудшается. Он был госпитализирован после инсульта, разрыва аппендикса, и теперь ему могут сделать операцию на сердце.

Полицейские прибыли по вызову соседки, после того как Кларк ударил по общей стене. Она заявила, что мужчина ударил ее, а не стену. По словам адвоката, до этого Майклу Кларку никогда не предъявляли серьезных обвинений.

«На основе своего предыдущего опыта полицейские подумали, что их действия были оправданы, и жестоко напали на человека в собственном доме», — отметил сын пострадавшего Джереми Кларк, назвавший последние два месяца после инцидента «настоящим адом».

Офицер Саммерс получил выговор и продолжает работать в департаменте. Хэннинга; полицейского, выстрелившего в пенсионера, уволили из полиции и предъявили обвинение в нападении.

«Неважно это мой или чей-то еще отец, эта ситуация меня сильно пугает. Никто не должен бороться за свою жизнь на протяжении двух месяцев, просто потому что он открыл дверь в дом», — добавил сын жертвы.

Американская полиция известна жестким отношением к предполагаемым угрозам и подобные случаи происходят регулярно. Так, полицейские расстреляли 19-летнего молодого человека по имени Даррел Ричардс после того, как получили вызов из-за «вооруженного человека в маске». В ответ Российская правозащитная организация Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) сообщила о готовности помочь родственникам жертвы добиться справедливости.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Полицейский в Колорадо выстрелил в невооруженного пенсионера
сша полиция электрошокер
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru