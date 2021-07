Полицейский в Колорадо выстрелил в невооруженного пенсионера

Денвер, 24 июля. Офицер полиции выстрелил из пистолета-электрошокера в 75-летнего невооруженного мужчину в Айдахо-Спрингс. Об этом сообщила его адвокат Сара Шилке, опубликовавшая видео с камеры сотрудника правоохранительных органов.

The 75-year-old Clark, per the video provided by his attorney Sarah Schielke, was shirtless and clad only in boxers. He was also unarmed, police said....https://t.co/7QxrMKtSPJ