Полицейский в Колорадо выстрелил в невооруженного пенсионера

Денвер, 24 июля. Офицер полиции выстрелил из пистолета-электрошокера в 75-летнего невооруженного мужчину в Айдахо-Спрингс. Об этом сообщила его адвокат Сара Шилке, опубликовавшая видео с камеры сотрудника правоохранительных органов.

The 75-year-old Clark, per the video provided by his attorney Sarah Schielke, was shirtless and clad only in boxers. He was also unarmed, police said....https://t.co/7QxrMKtSPJ — Lily B. (@akaCriminati) July 24, 2021

75-летний Майкл Кларк находился дома, когда полицейский Николас Хэннинг выстрелил в него. На видео мужчина сразу же упал на спину и ударился головой об пол, после чего офицеры полиции перетащили Кларка, потерявшего сознание, из его квартиры и надели на него наручники.

Шилке опубликовала записи с камер в начале этой недели, так как, по ее словам, этого не хотел делать окружной прокурор. На видео пожилой мужчина открывает дверь, держа в руке что-то вроде дубинки. Полицейские восприняли это как угрозу, однако пенсионер сразу же положил оружие на шкаф и не оказывал сопротивления. Через несколько секунд в него выстрелили.

Адвокат Шилке добавила, что здоровье Кларка ухудшается. Он был госпитализирован после инсульта, разрыва аппендикса, и теперь ему могут сделать операцию на сердце.

Полицейские прибыли по вызову соседки, после того как Кларк ударил по общей стене. Она заявила, что мужчина ударил ее, а не стену. По словам адвоката, до этого Майклу Кларку никогда не предъявляли серьезных обвинений.

«На основе своего предыдущего опыта полицейские подумали, что их действия были оправданы, и жестоко напали на человека в собственном доме», — отметил сын пострадавшего Джереми Кларк, назвавший последние два месяца после инцидента «настоящим адом».

Офицер Саммерс получил выговор и продолжает работать в департаменте. Хэннинга; полицейского, выстрелившего в пенсионера, уволили из полиции и предъявили обвинение в нападении.

«Неважно это мой или чей-то еще отец, эта ситуация меня сильно пугает. Никто не должен бороться за свою жизнь на протяжении двух месяцев, просто потому что он открыл дверь в дом», — добавил сын жертвы.

Американская полиция известна жестким отношением к предполагаемым угрозам и подобные случаи происходят регулярно. Так, полицейские расстреляли 19-летнего молодого человека по имени Даррел Ричардс после того, как получили вызов из-за «вооруженного человека в маске». В ответ Российская правозащитная организация Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) сообщила о готовности помочь родственникам жертвы добиться справедливости.