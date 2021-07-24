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Игравший на Олимпиаде хоккеист Пупков скончался от последствий коронавируса

  /   Обновлено: 24 июля 2021 16:00
Спорт
Игравший на Олимпиаде хоккеист Пупков скончался от последствий коронавируса
pixabay.com  /  PD

Нур-Султан, 24 июля. Бывший игрок хоккейных клубов «СКА», «Амур» и «Химик» Евгений Пупков скончался на 46-м году жизни. Причиной его смерти стали последствия коронавируса.

Пупков принимал участие в зимней Олимпиаде 2006 года в Турине. На Играх он выступал за сборную Казахстана. Кроме того, за свою карьеру хоккеист успел поиграть на позиции защитника в Суперлиге и КХЛ.

О смерти Пупкова сообщило издание «Спорт-Экспресс». В наступающем сезоне он должен был войти в штаб хоккейного клуба «Алматы».

Последствия коронавируса стали причиной смерти многих знаменитостей. Например, от осложнений, вызванных COVID-19, скончался музыкант и актер Петр Мамонов. Его похороны прошли 17 июля.

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хоккеист коронавирус пупков
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