Путин обратился к одержавшим победу на Международной олимпиаде по физике школьникам

Москва, 24 июля. Кремль опубликовал телеграмму президента РФ Владимира Путина, адресованную победившим в 51-й Международной олимпиаде по физике школьникам.

Глава российского государства отметил, что он рад, так как Россия вновь продемонстрировала высочайший уровень подготовки и подтвердила лидерские позиции отечественной школы физики. Владимир Путин выразил надежду, что качества характера победителей помогут им добиться намеченных целей.

«За вашими золотыми медалями — талант, упорный, напряженный труд, сила характера и исключительная самоотдача», — говорится в телеграме.

Путин также обратился с благодарностью к тренерам и наставникам школьников. Они содействуют первенству России в научной сфере, подчеркнул глава российского государства. В заключении Владимир Путин пожелал юным россиянам новых достижений и всего наилучшего.

Золотые медали за успехи в учебе получили и выпускники реабилитационных школ Москвы, рассказал в своем интернет-блоге мэр города Сергей Собянин. Труд и упорство этих школьников служат примером для всех, убежден он.