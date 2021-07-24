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Путин обратился к одержавшим победу на Международной олимпиаде по физике школьникам
Общество
Путин обратился к одержавшим победу на Международной олимпиаде по физике школьникам
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 24 июля. Кремль опубликовал телеграмму президента РФ Владимира Путина, адресованную победившим в 51-й Международной олимпиаде по физике школьникам.

Глава российского государства отметил, что он рад, так как Россия вновь продемонстрировала высочайший уровень подготовки и подтвердила лидерские позиции отечественной школы физики. Владимир Путин выразил надежду, что качества характера победителей помогут им добиться намеченных целей.

«За вашими золотыми медалями — талант, упорный, напряженный труд, сила характера и исключительная самоотдача», — говорится в телеграме.

Путин также обратился с благодарностью к тренерам и наставникам школьников. Они содействуют первенству России в научной сфере, подчеркнул глава российского государства. В заключении Владимир Путин пожелал юным россиянам новых достижений и всего наилучшего.

Золотые медали за успехи в учебе получили и выпускники реабилитационных школ Москвы, рассказал в своем интернет-блоге мэр города Сергей Собянин. Труд и упорство этих школьников служат примером для всех, убежден он.

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