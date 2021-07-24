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Лидер КПРФ обжалует исключение Грудинина из списка кандидатов на думские выборы

  /   Обновлено: 24 июля 2021 16:08
Политика
Лидер КПРФ обжалует исключение Грудинина из списка кандидатов на думские выборы
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Герман Парло

Москва, 24 июля. Лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов планирует обжаловать решение ЦИК исключить Павла Грудинина из списка кандидатов на выборы в Госдуму.

Если потребуется, отметил Зюганов, политическая сила готова обратиться с заявлением в Верховный суд первой и второй инстанций, а также в Европейский суд по правам человека. Кроме того, однопартийцы Грудинина могут организовать общероссийскую акцию протеста, добавил председатель КПРФ в беседе с журналистами.

Ранее Центральная избирательная комиссия официально убрала Грудинина из списка кандидатов от КПРФ на парламентские выборы. Основанием стала информация о доле бизнесмена в иностранной компании.

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