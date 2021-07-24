Лидер КПРФ обжалует исключение Грудинина из списка кандидатов на думские выборы

Москва, 24 июля. Лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов планирует обжаловать решение ЦИК исключить Павла Грудинина из списка кандидатов на выборы в Госдуму.

Если потребуется, отметил Зюганов, политическая сила готова обратиться с заявлением в Верховный суд первой и второй инстанций, а также в Европейский суд по правам человека. Кроме того, однопартийцы Грудинина могут организовать общероссийскую акцию протеста, добавил председатель КПРФ в беседе с журналистами.

Ранее Центральная избирательная комиссия официально убрала Грудинина из списка кандидатов от КПРФ на парламентские выборы. Основанием стала информация о доле бизнесмена в иностранной компании.