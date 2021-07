Владельца ресторана в Иллинойсе оштрафовали за патриотизм

Спрингфилд, 24 июля. Владелец ресторана на севере штата Иллинойс получил штраф за то, что поднял над заведением два американских флага. Мужчина настаивает, что им двигало чувство патриотизма, но власти сочли, что он лишь «продвигает свои коммерческие интересы» с помощью символа США.

Терри Тробиани, владелец ресторана на шоссе 176 в Прейри-Гров округа Макенри, получил штраф в 200 долларов за ненадлежащее размещение государственного флага.

"Why does the American flag fall under your sign ordinance? Why is the American flag a sign? It's a symbol of patriotism," Terry Trobiani said. https://t.co/HiIkxncZe9