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Владельца ресторана в Иллинойсе оштрафовали за патриотизм
Весь мир
Владельца ресторана в Иллинойсе оштрафовали за патриотизм
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Спрингфилд, 24 июля. Владелец ресторана на севере штата Иллинойс получил штраф за то, что поднял над заведением два американских флага. Мужчина настаивает, что им двигало чувство патриотизма, но власти сочли, что он лишь «продвигает свои коммерческие интересы» с помощью символа США.

 Терри Тробиани, владелец ресторана на шоссе 176 в Прейри-Гров округа Макенри, получил штраф в 200 долларов за ненадлежащее размещение государственного флага.

Денежное взыскание было выписано по инициативе члена администрации населенного пункта, который заметил флаг, когда посетил ресторан.

Американские СМИ узнали, что Тробиани наотрез отказывается выплачивать штраф. Вместо этого он размести два штрафных чека на главной двери своего ресторана.

«Американский флаг — это символ патриотизма. Это не какой-то дорожный знак. Власти приравнивают его к табличке «Открыто/Закрыто», приглашающей пообедать и выйти», — заявил Тробиани.

Глава Прейри-Гров Дуг Андервуд отметил, что штрафы не имеют отношения к патриотизму — мужчине было выписано денежное взыскание за размещение флага слишком близко к шоссе. Власти опасаются, что ветер может сдуть государственный символ на дорогу.

«Я люблю флаг США, я и сам патриот!» — заявил Андервуд.

Тробиани, считает он, применяет американский флаг для продвижения своего бизнеса.

«Это бесстыдно, потому что он использует один из главных государственных символов как инструмент для достижения своих бизнес-целей», — утверждает Андервуд.

 Мужчина должен явиться в местный суд в следующем месяце в связи с обвинениями против него. Он сообщил, что другие жители проявили солидарность с ним и приходят со своими флагами и плакатами. Кроме того, после того как дело попало в СМИ, он

 «Поддерживайте малые предприятия. Поддерживайте американский флаг!» — заявил мужчина.

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сша штраф американский флаг
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