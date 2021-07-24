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Жители Твери спасли забравшуюся на дерево кошку
Общество
Жители Твери спасли забравшуюся на дерево кошку
pixabay.com

Тверь, 24 июля. Собака загнала кошку на дерево. В итоге зверек просидел там несколько часов и не мог спуститься вниз.

Неравнодушные жители Твери провели спасательную операцию, чтобы снять с дерева кошку, которая не могла спуститься самостоятельно.

Испуганную кошку на дерево загнала собака Питомец просидел наверху почти пять часов. Сначала ему пытались помочь проходившие мимо парень с девушкой, а потом к ним присоединились и другие прохожие, которые принесли лестницу, чтобы было легче добраться до зверя. В итоге кошку сняли и накормили.

Еще одного осиротевшего животного спасли в Приморье. Там местные жители не дали погибнуть гималайскому медвежонку, сообщил сайт 360 tv.ru.

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