Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 15:52
15:50
Спорт
Игравший на Олимпиаде хоккеист Пупков скончался от последствий коронавируса
15:49
Общество
Путин обратился к одержавшим победу на Международной олимпиаде по физике школьникам
15:49
Весь мир
Иранские арабы обвинили Тегеран в притеснениях национальных меньшинств
15:49
Политика
Лидер КПРФ обжалует исключение Грудинина из списка кандидатов на думские выборы
15:46
Весь мир
Владельца ресторана в Иллинойсе оштрафовали за патриотизм
15:46
Экономика
Украина считает предложения России о сохранении транзита дискриминационными
15:37
Общество
Жители Твери спасли забравшуюся на дерево кошку
15:36
Происшествия
Транспортная прокуратура помогла предприятию в споре с таможней на Урале
15:34
Общество
Привитая сотрудница металлургического комбината в Приморье выиграла квартиру
15:33
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль расследование убийства полицейского в Ставрополе
Все новости

Бастрыкин взял на контроль расследование убийства полицейского в Ставрополе

  /   Обновлено: 24 июля 2021 15:41
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль расследование убийства полицейского в Ставрополе
sledcom.ru  /  Пресс-служба СК РФ

Ставрополь, 24 июля. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование убийства заместителя начальника уголовного розыска МВД в Ставрополе.

Правоохранитель получил девять огнестрельных ранений в области бедра и туловища на парковке возле собственного дома. Позднее он скончался в реанимационном отделении городской больницы.

Коллеги убитого проводят оперативно-разыскные мероприятия для задержания преступника. Его личность уже установлена. Сотрудники отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю возбудили уголовное дело.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Бастрыкин взял на контроль расследование убийства полицейского в Ставрополе
Александр Бастрыкин убийство уголовное дело ставропольский край
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru