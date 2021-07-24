Бастрыкин взял на контроль расследование убийства полицейского в Ставрополе

Ставрополь, 24 июля. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование убийства заместителя начальника уголовного розыска МВД в Ставрополе.

Правоохранитель получил девять огнестрельных ранений в области бедра и туловища на парковке возле собственного дома. Позднее он скончался в реанимационном отделении городской больницы.

Коллеги убитого проводят оперативно-разыскные мероприятия для задержания преступника. Его личность уже установлена. Сотрудники отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю возбудили уголовное дело.