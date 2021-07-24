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Врач озвучила правила питания для мужчин старше 40 лет
Общество
Врач озвучила правила питания для мужчин старше 40 лет
pixabay.com  /  carlosfs05

Москва, 24 июля. Рацион мужчин старше 40 лет должен содержать фрукты и овощи, рассказала специалист общественного здравоохранения и питания Великобритании Мария Кардакова.

Составление меню для представителей сильного пола требует учета особенностей образа жизни. Важно отмечать, сколько овощей мужчина ест в течение дня, объяснила специалист в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

«Рекомендации нам говорят, что риски сердечно-сосудистых заболеваний можно значительно снизить, включая в рацион пять порций овощей и фруктов в день», — заявила Кардакова.

Растительные продукты стоят куда дешевле в сезон созревания. Поэтому грамотным решением будет добавление в меню салатов типа винегрета, а также окрошки, борща и шаурмы без пяти столовых ложек майонеза. Не стоит забывать и о ягодах, заключила специалист.

Сбалансированность питания является одной из основ диетических столов. Внимание на это обратила диетолог Юлия Чехонина.

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