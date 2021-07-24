Канчельскис обозначил главный козырь Карпина перед Черчесовым

Москва, 24 июля. Бывший игрок клуба «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сравнил нового тренера сборной России по футболу Валерия Карпина с его предшественником Станиславом Черчесовым.

По мнению Канчельскиса, при Карпине ситуация в сборной будет обстоять лучше, чем при Черчесове. Заслуженный мастер спорта России пожелал новому тренеру национальной команды успехов и отметил, что теперь по-настоящему будет болеть за сборную. Экс-игрок английского клуба обозначил главный козырь Карпина перед Черчесовым.

«Игроки будут уважать Валерия Георгиевича намного больше», — отметил Канчельскис в комментарии Sport24.

Он также назвал нового тренера сборной звездой российского футбола. Мастер спорта уверен, что Карпину хватит тренерских знаний и авторитета.

О назначении наставника ФК «Ростов» главным тренером национальной команды стало известно 23 июля. Супруга Карпина полностью поддержала его решение попробовать себя в сборной.