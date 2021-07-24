Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 15:51
15:50
Спорт
Игравший на Олимпиаде хоккеист Пупков скончался от последствий коронавируса
15:49
Общество
Путин обратился к одержавшим победу на Международной олимпиаде по физике школьникам
15:49
Весь мир
Иранские арабы обвинили Тегеран в притеснениях национальных меньшинств
15:49
Политика
Лидер КПРФ обжалует исключение Грудинина из списка кандидатов на думские выборы
15:46
Весь мир
Владельца ресторана в Иллинойсе оштрафовали за патриотизм
15:46
Экономика
Украина считает предложения России о сохранении транзита дискриминационными
15:37
Общество
Жители Твери спасли забравшуюся на дерево кошку
15:36
Происшествия
Транспортная прокуратура помогла предприятию в споре с таможней на Урале
15:34
Общество
Привитая сотрудница металлургического комбината в Приморье выиграла квартиру
15:33
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль расследование убийства полицейского в Ставрополе
Все новости

Канчельскис обозначил главный козырь Карпина перед Черчесовым
Спорт
Канчельскис обозначил главный козырь Карпина перед Черчесовым
Global Look Press  /  Stupnikov Alexander/spartak.com / Dmitry Golubovich

Москва, 24 июля. Бывший игрок клуба «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сравнил нового тренера сборной России по футболу Валерия Карпина с его предшественником Станиславом Черчесовым.

По мнению Канчельскиса, при Карпине ситуация в сборной будет обстоять лучше, чем при Черчесове. Заслуженный мастер спорта России пожелал новому тренеру национальной команды успехов и отметил, что теперь по-настоящему будет болеть за сборную. Экс-игрок английского клуба обозначил главный козырь Карпина перед Черчесовым.

«Игроки будут уважать Валерия Георгиевича намного больше», — отметил Канчельскис в комментарии Sport24.

Он также назвал нового тренера сборной звездой российского футбола. Мастер спорта уверен, что Карпину хватит тренерских знаний и авторитета.

О назначении наставника ФК «Ростов» главным тренером национальной команды стало известно 23 июля. Супруга Карпина полностью поддержала его решение попробовать себя в сборной.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Канчельскис обозначил главный козырь Карпина перед Черчесовым
черчесов карпин канчельскис
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru