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ВМС Франции провели успешное испытание лазерной системы HELMA-P против БПЛА
Армия
ВМС Франции провели успешное испытание лазерной системы HELMA-P против БПЛА
wikipedia.org  /  Edward L. Cooper / Public Domain

Париж, 24 июля. Военно-морские силы Франции продемонстрировали видео успешного испытания прототипа боевого лазера HELMA-P против беспилотных летательных аппаратов.

Тестирование проходило в условиях дождливой погоды и низкой облачности, при этом БПЛА были успешно поражены лазерным лучом.

Система HELMA-P (High Energy Laser for Multiple Applications — Power) обладает излучающей мощностью в 2 киловатта и разрабатывается фирмами CILAS и Ariane Group по заказу ВМС Франции с 2017 года.

Представленные на видео испытания состоялись 7 июля. По их итогам глава минобороны Франции Флоранс Парли заявила о проведении тестирования лазера HELMA-P на борту одного из кораблей ВМС Франции уже в следующем году.

Ранее стало известно об успешном испытании ВМФ РФ гиперзвуковой ракеты «Циркон» в акватории Белого моря. О возможности оснащения лазерным оружием российского космический буксира «Зевс» с ядерной силовой установкой сообщал RT.

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франция испытания лазеры
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