Таллин, 24 июля. Страны Прибалтики сопротивлялись «Северному потоку — 2» и не получили от проекта ничего. Об этом заявил эстонский медиа-магнат, член правления концерна Ekspress Grupp Ханс Луйк.

Президент США Джо Байден ранее провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель по «Северному потоку — 2». По итогам переговоров стороны приняли соглашение о работе газопровода.

По словам Луйка, Таллин выступал против проекта. Власти Эстонии не захотели получить деньги с реализации проекта. Финляндия в то же время неплохо заработала, отметил медиа-магнат.

«Эстонская академия наук еще в 2007 году категорически выступала против Nord Stream. Ученые говорили об опасности гигантского взрыва», — добавил Луйк.

Некоторые специалисты заявлял, что газопровод якобы может прорвать. Это эквивалентно взрыву 118 ядерных бомб. Однако Джо Байден разрешил независимой Германии согласиться на сделку с Российской Федерацией. Сейчас позиции Европейского союза в этом вопросе ничего не значит, подчеркнул Луйк.

Ранее американские конгрессмены-республиканцы нашли способ «похоронить» сделку США и Германии по «Северному потоку — 2». Политики могут блокировать отказ президента от введения ограничительных мер против газопровода.