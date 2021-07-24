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В Эстонии рассказали, чем обернулась позиция властей против «Северного потока — 2»
Политика
В Эстонии рассказали, чем обернулась позиция властей против «Северного потока — 2»
Global Look Press  /  Jens Büttner/ZB

Таллин, 24 июля. Страны Прибалтики сопротивлялись «Северному потоку — 2» и не получили от проекта ничего. Об этом заявил эстонский медиа-магнат, член правления концерна Ekspress Grupp Ханс Луйк.

Президент США Джо Байден ранее провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель по «Северному потоку — 2». По итогам переговоров стороны приняли соглашение о работе газопровода.

По словам Луйка, Таллин выступал против проекта. Власти Эстонии не захотели получить деньги с реализации проекта. Финляндия в то же время неплохо заработала, отметил медиа-магнат.

«Эстонская академия наук еще в 2007 году категорически выступала против Nord Stream. Ученые говорили об опасности гигантского взрыва», — добавил Луйк.

Некоторые специалисты заявлял, что газопровод якобы может прорвать. Это эквивалентно взрыву 118 ядерных бомб. Однако Джо Байден разрешил независимой Германии согласиться на сделку с Российской Федерацией. Сейчас позиции Европейского союза в этом вопросе ничего не значит, подчеркнул Луйк.

Ранее американские конгрессмены-республиканцы нашли способ «похоронить» сделку США и Германии по «Северному потоку — 2». Политики могут блокировать отказ президента от введения ограничительных мер против газопровода.

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эстония северный поток - 2 луйк
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