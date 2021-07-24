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Жители крупнейших городов Австралии выступили против санитарных ограничений
Происшествия
Жители крупнейших городов Австралии выступили против санитарных ограничений
pixabay.com

Сидней, 24 июля. Жители Сиднея, Мельбурна и Брисбена вышли на улицы в знак протеста против ограничительных мер по коронавирусу. Полиция задерживает митингующих.

На центральные улицы Сиднея вышли свыше трех тысяч граждан, которые высказывали свое несогласие с решением правительства вновь ввести санитарные ограничения. По данным австралийской телекомпании ABC, происходили столкновения со стражами порядка, в том числе и у здания мэрии города.

Люди бросали в полицейских пластиковые бутылки и горшки с уличными цветами. По итогам протестной акции было составлено свыше 90 протоколов о нарушениях, 57 участников протестов взяли под стражу.

Также сообщается о протестах меньшего масштаба в Мельбурне, где полиция применила слезоточивый газ. Еще один митинг прошел в Брисбене.

Власти Хорватии решили усилить контроль за распространением коронавирусной инфекции на курортах Адриатического побережья.

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протесты ограничения коронавирус локдаун
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