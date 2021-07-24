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Украина освободила жителей Донбасса от штрафов за нарушение правил въезда и выезда

  /   Обновлено: 24 июля 2021 15:34
Политика
Украина освободила жителей Донбасса от штрафов за нарушение правил въезда и выезда
pixabay.com

Киев, 24 июля. Украинские власти распорядились отменить штрафы для жителей Луганской и Донецкой народных республик, предусмотренные за нарушение действующего порядка въезда и выезда.

Документ направлен на освобождение проживающих на территории Донбасса украинцев от материальной ответственности. Распоряжение действует исключительно на время карантина, который был введен из-за распространения коронавируса, а также в случае гуманитарного характера причины нарушения существующих правил передвижения.

Противоречия между ДНР и Украиной достигли самой высокой точки, теперь они стали непреодолимыми. Такое мнение ранее высказал глава республики Денис Пушилин.

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