Киев, 24 июля. Украинские власти распорядились отменить штрафы для жителей Луганской и Донецкой народных республик, предусмотренные за нарушение действующего порядка въезда и выезда.

Документ направлен на освобождение проживающих на территории Донбасса украинцев от материальной ответственности. Распоряжение действует исключительно на время карантина, который был введен из-за распространения коронавируса, а также в случае гуманитарного характера причины нарушения существующих правил передвижения.

Противоречия между ДНР и Украиной достигли самой высокой точки, теперь они стали непреодолимыми. Такое мнение ранее высказал глава республики Денис Пушилин.