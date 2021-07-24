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Ученые заявили об эффективности некоторых экстрактов полыни в борьбе с COVID-19

  /   Обновлено: 24 июля 2021 15:49
Наука
Ученые заявили об эффективности некоторых экстрактов полыни в борьбе с COVID-19
wikipedia.org  /  AnRo0002/CC0

Москва, 24 июля. Содержащиеся в полыни вещества могут быть эффективны против коронавируса, считают ученые из Дании, Германии и Гонконга.

В ходе исследования специалисты изучали, насколько эффективны артемизинин, его производные артесунат и артеметер, а также экстракт Artemisia annua — полыни однолетней. Результаты их работы опубликованы в журнале Scientific Reports. Испытания проводились на человеческих клетках.

Ученые со всего мира работают над созданием новых средств борьбы с коронавирусом, а также тест-систем для его выявления. Например, в России появится специальный биочип, с помощью которого удастся диагностировать разные инфекции.

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ученые полынь коронавирус
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