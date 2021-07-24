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Ученые смогли перевести мозговые волны парализованного человека в слова
Общество
Ученые смогли перевести мозговые волны парализованного человека в слова
pixabay.com  /  PD

Сан-Франциско, 24 июля. Группа американских ученых-нейробиологов смогла преобразовать мозговую активность парализованного человека в письменный текст.

В мозг подопытного внедрили сенсорный имплант. Он преобразовывал в слова акустическую активность той части мозга, которая отвечает за артикуляцию речи. Используя алгоритм глубокого обучения и модель обработки естественного языка нейробиологи смогли разработать программу, помогающую восстановить речь людям, которые не могут общаться из-за паралича.

Потеря способности технически выражать мысли может наступить из-за инсульта, бокового амиотрофического склероза и некоторых других заболеваний. Ученые планируют проверить технологию на людях, страдающих нарушением речи после инсульта, сообщает Medical News Today.

Австралийские ученые обнаружили связь между возрастными дегенеративными изменениями в мозге и количеством выпиваемого на протяжении жизни кофе. Они установили, что риск развития деменции выше у тех людей, кто выпивает в день больше шести чашек кофе.

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мозг речь имплант
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