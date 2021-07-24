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Весь мир
Тунис продлил введенный в 2015 году режим ЧП еще на шесть месяцев
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Тунис продлил введенный в 2015 году режим ЧП еще на шесть месяцев
Весь мир
Тунис продлил введенный в 2015 году режим ЧП еще на шесть месяцев
wikipedia.org  /  Citizen59

Тунис, 24 июля. Правительство республики продлило на полгода режим чрезвычайного положения. Впервые его ввели в ноябре 2015 года.

Согласно информации местного агентства TAP, указ подписал президент Каис Саид. Официальный документ размещен в электронном виде на сайте столичной администрации.

«Режим чрезвычайного положения продлевается на всей территории страны с 24 июля 2021 года до 19 января 2022 года», — говорится в сообщении.

Впервые ЧП в Тунисе ввели осенью несть лет назад после атаки террористов на автобус президентской охраны. В результате нападения погибли 12 человек, еще 16 оказались в больнице в тяжелом состоянии.

В последнее время республика испытывает сложности в связи с распространением COVID-19. Минздрав страны не справляется с большим числом зараженных коронавирусной инфекцией.

За последний месяц Египет и Марокко доставили более 150 тонн медицинской гумпомощи для сдерживания пандемии. Каир в качестве поддержки направил СИЗ, кислородные баллоны и регуляторы. Рабат, в свою очередь, привез два автономных реанимационных блока общей вместимостью до 100 коек и несколько генераторов.

Президент Туниса Каис Саид поблагодарил соседей за поставки, подчеркнув, что это подтверждает связь братских народов.

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президент тунис режим чп
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