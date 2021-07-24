Иранские арабы обвинили Тегеран в притеснениях национальных меньшинств

Тегеран, 24 июля. Протестующие и правозащитники из провинции Хузестан сообщили СМИ, что демонстрации и столкновения с полицией, в ходе которых погибло уже не менее восьми человек, в большей мере вызваны притеснениями арабского населения со стороны властей Ирана, большую часть населения которого составляют персы.

Ранее жители этих районов вышли на митинги из-за усилившихся перебоев с водоснабжением, которые наносят серьезный ущерб посевам и приводят к гибели скота. Однако наряду с требованиями о восстановлении поставок воды, участники протестов подняли тему о проявлениях несправедливости и притеснениях со стороны центральных властей страны в отношении жителей провинции, население которой в значительной степени представлено этническими арабами.

Anti-regime protests in Iran's #Khuzestan province have spread to 17 cities while the so-called moderate Rouhani administration shamelessly called the videos fake.



Security forces have killed several people. These people are out to demand water, which is plundered by the regime pic.twitter.com/olUtX4nyWe — Masih Alinejad ????️ (@AlinejadMasih) July 18, 2021

По их словам, с начала прошлого века должность губернатора ни разу не занимал представитель местных общин, который бы «разделял трудности народа». Также демонстранты обвиняют Тегеран в том, что власти забирают нефть и газ богатой природными ископаемыми провинции, в то время как ее население страдает от нищеты и безработицы.

При этом в январе 2021 года высокопоставленный священнослужитель Мохсен Хайдари, который представляет Хузестан в Совете экспертов, назначающем верховного лидера Ирана, публично заявил о растущей дискриминации иранских арабов в сфере занятости.

Местное население считает, что осушение болот и транзит воды из рек в центральные провинции являются попытками правительства вытеснить арабов из Хузестана. Также о попытках принудительного выселения в районах проживания этнических меньшинств в Иране сообщал весной текущего года специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в Исламской Республике Джавид Рехман.

В настоящее время демонстранты требуют от правительства предпринять меры по восстановлению рек, возобновить водоснабжение, а также назначить на руководящие должности в провинции местных чиновников и предоставить арабам трудоустройство на нефтегазовых предприятиях.

An Iranian women drinks non-potable water off the street in Khorramshahr, Iran. Water protests in Khuzestan are turning violent as security forces crackdown on people demanding drinkable water.#Khuzestan pic.twitter.com/Gu8kGVqloB — Middleeastimages (@Middleastimages) July 18, 2021

Уже больше недели на юге Исламской Республики продолжаются массовые протесты из-за нехватки пресной воды.

По официальным данным, это является следствием засухи в стране и обмеления реки Карун. Однако ряд демонстрантов заявляет, что большая часть воды передается в центральные провинции, в то время как местное население страдает от ее острой нехватки для личных и сельскохозяйственных нужд. Это также подтвердил депутат от Хузестана в парламенте страны Абдулла Азадпанах. Он обвинил коллег в необоснованных и ошибочных решениях касательно водозабора из Каруна для других регионов.