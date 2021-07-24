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Иранские арабы обвинили Тегеран в притеснениях национальных меньшинств
Весь мир
Иранские арабы обвинили Тегеран в притеснениях национальных меньшинств
Global Look Press  /  Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com

Тегеран, 24 июля. Протестующие и правозащитники из провинции Хузестан сообщили СМИ, что демонстрации и столкновения с полицией, в ходе которых погибло уже не менее восьми человек, в большей мере вызваны притеснениями арабского населения со стороны властей Ирана, большую часть населения которого составляют персы.

Ранее жители этих районов вышли на митинги из-за усилившихся перебоев с водоснабжением, которые наносят серьезный ущерб посевам и приводят к гибели скота. Однако наряду с требованиями о восстановлении поставок воды, участники протестов подняли тему о проявлениях несправедливости и притеснениях со стороны центральных властей страны в отношении жителей провинции, население которой в значительной степени представлено этническими арабами.

По их словам, с начала прошлого века должность губернатора ни разу не занимал представитель местных общин, который бы «разделял трудности народа». Также демонстранты обвиняют Тегеран в том, что власти забирают нефть и газ богатой природными ископаемыми провинции, в то время как ее население страдает от нищеты и безработицы.

При этом в январе 2021 года высокопоставленный священнослужитель Мохсен Хайдари, который представляет Хузестан в Совете экспертов, назначающем верховного лидера Ирана, публично заявил о растущей дискриминации иранских арабов в сфере занятости.

Местное население считает, что осушение болот и транзит воды из рек в центральные провинции являются попытками правительства вытеснить арабов из Хузестана. Также о попытках принудительного выселения в районах проживания этнических меньшинств в Иране сообщал весной текущего года специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в Исламской Республике Джавид Рехман.

В настоящее время демонстранты требуют от правительства предпринять меры по восстановлению рек, возобновить водоснабжение, а также назначить на руководящие должности в провинции местных чиновников и предоставить арабам трудоустройство на нефтегазовых предприятиях.

Уже больше недели на юге Исламской Республики продолжаются массовые протесты из-за нехватки пресной воды.

По официальным данным, это является следствием засухи в стране и обмеления реки Карун. Однако ряд демонстрантов заявляет, что большая часть воды передается в центральные провинции, в то время как местное население страдает от ее острой нехватки для личных и сельскохозяйственных нужд. Это также подтвердил депутат от Хузестана в парламенте страны Абдулла Азадпанах. Он обвинил коллег в необоснованных и ошибочных решениях касательно водозабора из Каруна для других регионов.

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иран протесты Хузестан
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