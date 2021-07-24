Детские спектакли в сирийской столице собрали полные залы зрителей

Дамаск, 24 июля. Власти Сирийской Арабской Республики (САР) организовали в столице международную выставку цветов. В рамках данного мероприятия при активной поддержке министерств туризма и культуры прошли театральные представления, участниками которых стали дети. Они оказались весьма популярны у местных жителей.

Местом проведения мероприятия стал театр, располагающийся в парке Тишрин.

Один из организаторов культурного события Ашраф Абу Сурья отметил, что участие детей в театральных постановках способствует их умственному и духовному развитию, помогает им находить общий язык с другими людьми и показывает значение взаимопонимания и взаимопомощи.

Директор детского театра Саид Атайя также подтвердил, что смысл этих постановок заключается не только в развлечении, но и донесении до подрастающего поколения человеческих ценностей.

«Цель нашей группы — вызвать улыбку на лицах наших детей. Мы показываем спектакли, которые одновременно приносят удовольствие зрителям и пользу ребенку, укрепляя в них понятия любви, верности и дружбы», — сказал он репортеру SANA.

Другие участники проекта отметили, что театральная группа в рамках международной выставки покажет более 22 постановок, каждая из которых несет определенную цель и послание, например, значимость победы добра над злом.

Спектакли призваны улучшить жизнь и настроение детей в тяжелых условиях послевоенного времени, давая им возможность играть на сцене любимых персонажей, которых ранее они видели на экранах телевизоров.

«Ребенок куда лучше усваивает смысл, участвуя в сказке, а не слушая ее от родителей», — считает участница проекта Шанталь Макаба.

Многие дети и взрослые, присутствовавшие на спектаклях, выразили восторг от постановок, а также высоко оценили организованные творческим коллективом конкурсы и викторины.

#صور || #سانا ..

بمناسبة أداء السيد الرئيس #بشار_الأسد القسم الدستوري.. أقامت وزارتا التربية والثقافة بالتعاون مع منظمة اتحاد شبيبة الثورة اليوم احتفالية موسيقية غنائية بعنوان “#نشيد_الفرح” أمام #ضريح_الجندي المجهول بـ #دمشق pic.twitter.com/wcUzVpYQ61 — سانا عاجل (@SanaAjel) July 22, 2021

На фоне активного восстановления ключевых инфраструктурных объектов, призванных улучшить уровень жизни простых граждан, Дамаск наращивает число международных мероприятий и выставок. Они помогают укрепить связи между САР и другими государствами в различных отраслях. Сохранение и развитие культурных проектов в данной работе имеет не последнее место, поскольку это помогает поддержать моральный дух простых сирийцев, которым вместе с властями предстоит большая работа по возрождению страны.