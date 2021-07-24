Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 17:17
17:13
Политика
Путин провел телефонные переговоры с президентом Казахстана
17:13
Происшествия
Следователи намерены ходатайствовать об аресте стрелка из Ленобласти
17:11
Весь мир
Высокий представитель ООН внес антисербскую поправку в Уголовный кодекс Боснии и Герцеговины
17:11
Происшествия
Стрелявший по спецназу в Ленобласти мужчина был фигурантом уголовного дела
17:11
Общество
Погода в Сочи после сильных ливней улучшилась
17:10
Общество
Олег Газманов отметил 70-летие на королевском курорте Раушен под Калининградом
17:10
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с грузовиком под Воронежем
17:08
Общество
Реставрация более 30 объектов культурного наследия продолжается в Петербурге
17:07
Шоу-бизнес
Звезда «Чик» Варвара Шмыкова похвасталась сумкой за 290 тысяч рублей
17:04
Политика
Глава МИД России рассказал правду о создании неканонической церкви на Украине
Все новости

Детские спектакли в сирийской столице собрали полные залы зрителей
Весь мир
Детские спектакли в сирийской столице собрали полные залы зрителей
pixabay.com  /  Wounds_and_Cracks

Дамаск, 24 июля. Власти Сирийской Арабской Республики (САР) организовали в столице международную выставку цветов. В рамках данного мероприятия при активной поддержке министерств туризма и культуры прошли театральные представления, участниками которых стали дети. Они оказались весьма популярны у местных жителей.

Местом проведения мероприятия стал театр, располагающийся в парке Тишрин.

Один из организаторов культурного события Ашраф Абу Сурья отметил, что участие детей в театральных постановках способствует их умственному и духовному развитию, помогает им находить общий язык с другими людьми и показывает значение взаимопонимания и взаимопомощи.

Директор детского театра Саид Атайя также подтвердил, что смысл этих постановок заключается не только в развлечении, но и донесении до подрастающего поколения человеческих ценностей.

«Цель нашей группы — вызвать улыбку на лицах наших детей. Мы показываем спектакли, которые одновременно приносят удовольствие зрителям и пользу ребенку, укрепляя в них понятия любви, верности и дружбы», — сказал он репортеру SANA.

Другие участники проекта отметили, что театральная группа в рамках международной выставки покажет более 22 постановок, каждая из которых несет определенную цель и послание, например, значимость победы добра над злом.

Спектакли призваны улучшить жизнь и настроение детей в тяжелых условиях послевоенного времени, давая им возможность играть на сцене любимых персонажей, которых ранее они видели на экранах телевизоров.

«Ребенок куда лучше усваивает смысл, участвуя в сказке, а не слушая ее от родителей», — считает участница проекта Шанталь Макаба.

Многие дети и взрослые, присутствовавшие на спектаклях, выразили восторг от постановок, а также высоко оценили организованные творческим коллективом конкурсы и викторины.

На фоне активного восстановления ключевых инфраструктурных объектов, призванных улучшить уровень жизни простых граждан, Дамаск наращивает число международных мероприятий и выставок. Они помогают укрепить связи между САР и другими государствами в различных отраслях. Сохранение и развитие культурных проектов в данной работе имеет не последнее место, поскольку это помогает поддержать моральный дух простых сирийцев, которым вместе с властями предстоит большая работа по возрождению страны.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Детские спектакли в сирийской столице собрали полные залы зрителей
сирия дамаск выставка театр
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru