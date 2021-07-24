Мемуары принца Гарри увидят свет после смерти Елизаветы II

Вашингтон, 24 июля. Часть мемуаров принца Гарри о жизни в королевской семье выйдут только после кончины королевы Великобритании Елизаветы II, пишет газета Daily Mail со ссылкой на источники.

Герцог Сассекский заключил контракт с британским издательством Penguin Random House на выпуск четырех книг. Первая книга увидит свет в следующем году, а вторая — только после смерти британской королевы.

Новость, что Гарри выпустит несколько книг о своей жизни, взволновала общественность. Беспокойство вызывает содержимое будущих книг. Эксперты предположили, что, скорее всего, 95-летняя королева не выдержит откровений внука, не даст одобрения на публикацию или будет очень расстроена из-за его произведений.

Принц Гарри уже выставил свои мемуары на аукцион. Начальная ставка составила 25 миллионов долларов. Финальная, по данным Daily Mail, может достичь 40 миллионов долларов. Первая книга, как сообщила пресса, разоблачает британскую королевскую семью. Из-за этого принц Гарри рискует не получить приглашение на праздничные мероприятия по случаю 70-летней годовщины восхождения Елизаветы II на престол.

Отношения между Гарри и членами королевской семьи обострены до предела. Масло в огонь подлили переезд 36-летнего принца в США и его скандальное интервью Опре Уинфри, в котором он вместе с женой рассказал о непростой жизни при дворе.