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Путин примет главный военно-морской парад ко Дню ВМФ в Петербурге

  /   Обновлено: 24 июля 2021 15:39
Армия
Путин примет главный военно-морской парад ко Дню ВМФ в Петербурге
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 24 июля. Президент России Владимир Путин примет главный военно-морской парад ко Дню ВМФ РФ, который будет проходить 25 июля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Также сообщается, что глава государства будет участвовать в торжественной церемонии спуска на воду супертраулера новейшего поколения «Механик Сизов». Спуск состоится на Адмиралтейских верфях.

«Это третий из десяти супертраулеров новейшего поколения, строящихся в рамках программы развития гражданского судостроения по заказу «Русской рыбопромышленной компании»», — указали в Кремле.

Ранее ФАН подробно рассказывал о программе мероприятий, которые запланированы на День ВМФ России в Северной столице. Отмечалось, что в этому году в параде будут принимать участие 39 кораблей, 7 подводных лодок, 48 воздушных судов и более 4 тысяч военнослужащих.

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