Сборная России по водному поло обыграла Китай на Олимпиаде в Токио

Токио, 24 июля. Национальная сборная России по водному поло одолела соперниц из Китая в стартовом матче группового этапа на летних Олимпийских играх в Токио.

Россиянки в упорном противостоянии смогли в конце обыграть китаянок со счетом 18:17. Сборная России оказалась сильнее своих соперниц в двух из четырех периодов. Таким образом, подопечные Андрея Белофастова начали групповой этап на летних Олимпийских играх в Токио с победы. Следующую встречу девушки проведут против команды Венгрии 26 июля.

Ранее тхэквондист Михаил Артамонов принес России вторую медаль на ОИ-2020. В борьбе за награду он победил Лукаса Лаутаро Гусмана из Аргентины.