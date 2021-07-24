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Сборная России по водному поло обыграла Китай на Олимпиаде в Токио

  /   Обновлено: 24 июля 2021 15:36
Спорт
Сборная России по водному поло обыграла Китай на Олимпиаде в Токио
ТАСС  /  ZSOLT SZIGETVARY

Токио, 24 июля. Национальная сборная России по водному поло одолела соперниц из Китая в стартовом матче группового этапа на летних Олимпийских играх в Токио.

Россиянки в упорном противостоянии смогли в конце обыграть китаянок со счетом 18:17. Сборная России оказалась сильнее своих соперниц в двух из четырех периодов. Таким образом, подопечные Андрея Белофастова начали групповой этап на летних Олимпийских играх в Токио с победы. Следующую встречу девушки проведут против команды Венгрии 26 июля.

Ранее тхэквондист Михаил Артамонов принес России вторую медаль на ОИ-2020. В борьбе за награду он победил Лукаса Лаутаро Гусмана из Аргентины.

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