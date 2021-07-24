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Современные загадки климата озадачили ученых

  /   Обновлено: 24 июля 2021 15:16
Общество
Современные загадки климата озадачили ученых
pixabay.com

Москва, 24 июля. Несмотря на наличие современного оборудования, климатологи столкнулись с вопросами, которые пока не получается разрешить, рассказал специалист по климату Роберт Вотар.

Одна из главных проблем современного климата – глобальное потепление. Основная причина этого процесса – загрязнение земли ископаемым топливом. Ученые также думают над вопросом роли облаков в изменениях температур. Также они считают, что облака каким-то образом участвуют в энергетическом балансе Земли. Отдельная проблема – волны аномальных температур, таких как во время рекордной жары в Канаде и Европе 2019 года.

«Даже наличие самой современной техники не может помочь климатологам предсказать движение этих волн», – рассказал, климатолог Роберт Вотар.

Сегодня исследователи практически в реальном времени могут определить изменение климата, что было невозможно еще до недавнего времени. Несмотря на это, основные загадки климата остаются неразрешенными, считает климатолог.

Внедрение человека в природу становится причиной стихийных бедствий, считает главный научный сотрудник Института географии РАН Аркадий Тишков. По его мнению, человек меняет не только климат, но и планету в целом: леса, состояние морей и озер, растительность.

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