Лавров назвал своего церковного «аналога» талантливым человеком

Москва, 24 июля. Митрополит Иларион является талантливым человеком, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Митрополита Илариона, который занимается контактами внешних связей церкви, часто называют «церковным аналогом» Сергея Лаврова. Скоро митрополит отметит свой юбилей, поэтому журналисты попросили главу МИД РФ охарактеризовать церковного «министра иностранных дел».

«Талантливый человек талантлив во всем. Не только в хобби, но и в своей основной деятельности. Считаю, что митрополит достойно продолжает дело предшественника на посту главы Отдела внешних церковных связей», — ответил Сергей Лавров.