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Лавров назвал своего церковного «аналога» талантливым человеком

  /   Обновлено: 24 июля 2021 15:13
Политика
Лавров назвал своего церковного «аналога» талантливым человеком
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 24 июля. Митрополит Иларион является талантливым человеком, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Митрополита Илариона, который занимается контактами внешних связей церкви, часто называют «церковным аналогом» Сергея Лаврова. Скоро митрополит отметит свой юбилей, поэтому журналисты попросили главу МИД РФ охарактеризовать церковного «министра иностранных дел».

«Талантливый человек талантлив во всем. Не только в хобби, но и в своей основной деятельности. Считаю, что митрополит достойно продолжает дело предшественника на посту главы Отдела внешних церковных связей», — ответил Сергей Лавров.

Ранее Лавров назвал причину враждебности Запада к России. По его словам, причина кроется в независимой политике РФ.

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