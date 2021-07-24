Ненавидящая полных людей Алена Водонаева прибавила в весе

Петрозаводск, 24 июля. Телеведущая и блогер Алена Водонаева поправляет здоровье водной из клиник в Карелии. Знаменитость отметила, что такой «отдых» отразился на ее фигуре.

Формы телеведущей заметно округлились. «Виной» тому стали пребывание на природе, вкусная еда и полноценный сон. Алена Водонаева, которые не скрывает, что ненавидит полных людей, прибавила полтора килограмма. Сама знаменитость решила не скрывать, что ее формы немного изменились.

«Еда, сон, природа, крутейшие процедуры и + 1,5 кг. Великолепное время. Пофиг на все», — подписала снимок звезда.

Поклонники поддержали 39-летнюю знаменитость в ее стремлении заботиться о своем здоровье и не беспокоиться об изменениях во внешности. Некоторые подписчики указали, что знаменитости пошла на пользу прибавка в весе.

«Аленка, оздоравливайся, и пусть весь мир подождет»; «Главное быть счастливым и здоровым»; «Пока не почитал комментарии, думал, что на природе грудь больше становится»; «Я так поняла 1,5 кг пошли в грудь», — написали интернет-пользователи в комментариях под фото знаменитости.

О сложных отношениях Алены Водонаевой с людьми с избыточным весом известно давно. Звезда была в студии шоу «Алена, блин!», где объяснила, почему не будет купаться в одном бассейне с людьми с избыточным весом. Ее скандальное заявление вызвало бурное обсуждение.