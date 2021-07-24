Подверг всех опасности: психолог о решении звезды «Дома-2» посадить за руль ребенка

Бывший участник «Дома-2» Антон Гусев опубликовал на своей странице в Instagram видео, где он за рулем автомобиля, а на его коленях сидит восьмилетний сын. При этом мальчик частично управляет машиной.

Блогер объяснил поступок тем, что якобы так он приучает его с детства рисковать. В беседе с корреспондентом ФАН детский, семейный психолог Наталья Наумова поделилась профессиональным мнением по поводу такого воспитания.

«Подобный поступок мужчины говорит лишь о том, что он — безответственный взрослый. Он сам не повзрослел еще, подвергает ребенка очень высокому риску и учит его в первую очередь тому, что можно нарушать закон, можно пренебрегать безопасностью. Тем самым ставит своего ребенка под сильнейший удар», — объяснила собеседница агентства.

vk.com / Наталья Наумова

Психолог подчеркнула, что родителям так поступать ни в коем случае нельзя. Ребенка нужно учить смелости и давать ему свободу, соизмеримую с возрастом.

«В законодательстве четко прописано, что можно делать, а чего — нет. Мужчина подвергает опасности не только себя и своего ребенка, но и всех участников движения. Даже опытные водители попадают в аварии», — добавила Наумова.

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