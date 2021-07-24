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Тхэквондист Михаил Артамонов принес России вторую медаль на ОИ-2020

  /   Обновлено: 24 июля 2021 15:28
Спорт
Тхэквондист Михаил Артамонов принес России вторую медаль на ОИ-2020
Global Look Press  /  Kieran Galvin/ZUMAPRESS.com

Токио, 24 июля. Российский тхэквондист Михаил Артамонов стал бронзовым призером летних Олимпийских игр в Японии.

Тхэквондист Михаил Артамонов завоевал медаль в категории до 58 килограммов. В борьбе за награду он победил Лукаса Лаутаро Гусмана из Аргентины. Артамонов принес России вторую медаль ОИ-2020 в Токио. До этого серебро летней Олимпиады в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров завоевала Анастасия Галашина.

Официальная церемония открытия ОИ-2020 состоялась в Токио накануне. Турнир в Японии был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Российская олимпийская команда выступает в Токио под флагом ОКР.

Ранее россияне Семенов и Лешуков выиграли первый матч олимпийского турнира по пляжному волейболу. Они победили соперников из Испании.

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