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Японцы «положили глаз» на Западную Антарктиду
Политика
Японцы «положили глаз» на Западную Антарктиду
ФБА «Экономика сегодня»

Токио, 24 июля. Япония выдвинула территориальные претензии на Западную Антарктиду, открытую российскими мореплавателями, заявили в государственном агентстве Японии NIPR.

В Токио считают, что имеют право претендовать на земли, открытые российскими мореплавателями в 1820 году.

«В докладе NIPR упоминается о том, что в 1911—1912 годах в Западной Антарктиде побывала японская антарктическая экспедиция. На побережье Земли Мэри Бэрд находится антарктическая станция «Русская», и ее в Токио уже объявили «незаконной»», — говорится в документе.

В 1820 году побережье Земли Мэри Бэрд и Земли Элсуорта было открыто русскими путешественниками адмиралами Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым.

Позднее, в 1959 году, в ходе конференции по Антарктиде с участием 14 стран, в число которых входила Япония, был подписан договор о полной демилитаризации земли.

Помимо этого, между Россией и Японией по итогам Второй мировой войны так и не был заключен мирный договор. Токио называет Южные Курилы северными территориями и не признает российского суверенитета над ними. Москва не раз подчеркивала, что не ставит под сомнение принадлежность Курил.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских остравов.

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россия япония западная антарктида
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